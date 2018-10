Unfälle : Suche nach vermisstem Segler im Ratzeburger See geht weiter

von dpa

04. Oktober 2018, 12:18 Uhr

Im Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Donnerstag die Suche nach einem vermissten Segler fortgesetzt worden. Rettungskräfte suchten weiter nach dem 75-Jährigen. Auch Suchhunde sollten am Uferrand zum Einsatz kommen, wie ein Sprecher der Polizei Ratzeburg am Donnerstag mitteilte. Der Segler war am Mittwoch von einem Boot ins Wasser gefallen. Mit Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber hatten die Einsatzkräfte den See in Pogeez bereits am Mittwoch abgesucht, jedoch ohne Erfolg.