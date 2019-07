Notfälle : Suche nach vermisstem Segler: Großeinsatz in der Kadetrinne

Großeinsatz in der Ostsee zwischen Rostock und Gedser: Mehrere Schiffe, zwei Hubschrauber und ein Überwachungsflugzeug haben am Dienstagnachmittag nach einem vermissten Segler gesucht. Der 69-Jährige war in der Kadetrinne über Bord gegangen, wie ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock bestätigte.

von dpa

09. Juli 2019, 16:40 Uhr

Danach wurde auf halber Strecke zwischen Rostock und Gedser ein Notruf abgesetzt. Die Korvette «Magdeburg», die nach Angaben der Marine gerade eine Ausfahrt in der Nähe machte, sei als eines der ersten Schiffe an der Unglücksstelle gewesen. Sie nahm auch eine Frau an Bord, die noch auf dem Segelboot war. Nach dem Vermissten suchten insgesamt acht Schiffe, darunter zwei Seenotrettungskreuzer. Auch die Wasserschutzpolizei sei mit dem Küstenstreifenboot Warnow beteiligt. Zunächst blieb die Suche erfolglos.