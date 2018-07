Unfälle : Suche nach vermisstem Schwimmer fortgesetzt

von dpa

17. Juli 2018, 09:55 Uhr

Die Suche nach einem seit Montagabend vermissten Schwimmer in der Nähe von Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag fortgesetzt worden. Seit den Morgenstunden suchten mehrere Rettungskräfte mit Schlauchboote und Taucher nach dem vermissten 38-Jährigen, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Sonargerät im Einsatz. Der Mann war den Angaben zufolge mit einem Bekannten im Pröbbower See baden gegangen, jedoch nicht mehr aus dem Wasser gekommen. An Land seien der Hund und die Kleidung des Vermissten gefunden worden. Bereits am Montag seien Rettungskräfte mit einem Hubschrauber, Booten und Tauchern im Einsatz gewesen, mussten die Suche jedoch gegen Mitternacht abbrechen.