Kriminalität : Suche nach Vergewaltiger: Massengentest in Parchim begonnen

Mit einem am Montag begonnenen Massengentest wollen Ermittler in Parchim einem Vergewaltiger auf die Spur kommen. Bis Samstag sollen rund 1100 Männer eine freiwillige Speichelprobe abgeben, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag mitteilte. Ziel ist, die Vergewaltigung einer 17- Jährigen im vergangenen Dezember endlich aufzuklären. Aufgerufen sind demnach alle Männer, deren Handys zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt waren.

von dpa

08. April 2019, 14:58 Uhr

Gentests gehören bei der Tätersuche inzwischen zum Standardrepertoire der Polizei. Allein im vergangenen Jahr gab es in Mecklenburg-Vorpommern in der DNA-Datenbank 290 Treffer.