Brände : Suche nach Ursache für Feuer in Torffabrik beginnt

von dpa

12. April 2019, 11:14 Uhr

Nach dem Großbrand in einer Torffabrik in Breesen bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat am Freitag die Ursachenforschung begonnen. Ein Brandursachenermittler untersuche die Überreste der Fabrik, sagte eine Polizeisprecherin. Hinweise, warum das Feuer am Donnerstagmorgen ausbrach, gebe es noch nicht. Pro forma seien Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen worden. Der entstandene Schaden betrage mehrere Millionen Euro, eine genauere Schätzung gibt es laut Polizei bislang aber nicht. Dem Feuer waren mehrere Lager- und Produktionshallen zum Opfer gefallen. In Spitzenzeiten waren 140 Feuerwehrleute bei den fast zwölfstündigen Löscharbeiten eingesetzt, hieß es. Verletzt wurde niemand.