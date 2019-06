Regierung : Suche nach neuem Lotto-Chef beendet: Stapelfeld bestätigt

Der bisherige Rostocker Finanzamts-Vorsteher Ait Stapelfeld kann sein neues Amt als Geschäftsführer der landeseigenen Lotto und Toto Gesellschaft zum 1. August antreten. Gegen seine Berufung durch den Aufsichtsrat seien innerhalb der gesetzlichen Frist keine Einsprüche eingegangen. Damit könne Stapelfeld zum neuen Geschäftsführer bestellt werden, teilte das zuständige Finanzministerium am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

28. Juni 2019, 15:04 Uhr

Der Entscheidung war eine langwierige und vielfach auch kritisierte Suche nach einem neuen Geschäftsführer vorausgegangen. So war die langjährige Geschäftsführerin Barbara Becker-Hornickel im April 2017 nach eigenen Angaben von der öffentlichen Ausschreibung ihrer Stelle überrascht worden. Ein Jahr später hob das Finanzministerium als zuständige Aufsichtsbehörde die Ausschreibung auf, nachdem ein Mitbewerber gegen das Auswahlverfahren geklagt hatte. Der Vertrag mit der Amtsinhaberin wurde verlängert und die Stelle intern in der Landesverwaltung neu ausgeschrieben.

«Trotz so manchem Hin und Her im Verfahren haben wir ein gutes Ergebnis. Herr Stapelfeld ist ein fachlich und menschlich überzeugender Kandidat. Er bekommt unser volles Vertrauen für seine neue Aufgabe», erklärte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD). Becker-Hornickel scheidet regulär zum 31. Juli aus dem Amt.

Die Entscheidung des Aufsichtsrats für Stapelfeld war dem Vernehmen nach innerhalb der Landesregierung umstritten. So kam die bisherige Protokollchefin in der Staatskanzlei, Katja Towarek, die sich ebenfalls beworben hatte, nicht zum Zug. Sie habe dies aber akzeptiert und auf Rechtsmittel verzichtet, sagte der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue. Towarek werde als stellvertretende Leiterin der neu geschaffenen Abteilung für Zukunft und Internationale Beziehungen neue Aufgaben übernehmen, aber auch weiter für das Protokoll zuständig sein. Laut Geue gab es weitere Personalveränderungen in der Staatskanzlei, unter anderem bei der Büroleitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).