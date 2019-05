Naturschutz : Succow-Stiftung: Naturschutz wird zur politischen Kraft

von dpa

03. Mai 2019, 14:42 Uhr

Der zivilgesellschaftlich organisierte Naturschutz entwickelt sich nach Ansicht der Vorsitzenden von Transparency International Deutschland, Edda Müller, zunehmend zu einer politischen Kraft. In ihrer Festrede zum 20-jährigen Bestehen der Michael Succow Stiftung in Greifswald sagte die frühere Umweltministerin Schleswig-Holsteins, unverzichtbar für Erfolge im politischen Prozess seien Persönlichkeiten wie Michael Succow. Zu den Verdiensten des heute 78-jährigen Biologen zählte sie zuerst, dass er und seine Mitstreiter kurz vor Toresschluss in der DDR 14 Großschutzgebiete ausweisen ließen. 1999 setzte Succow sein Preisgeld vom Alternativen Nobelpreis ein, um eine Naturschutzstiftung zu gründen, die weltweit aktiv ist. Müller als Vorsitzende einer Antikorruptionsorganisation sagte, der Satz «Korruption tötet» gelte nicht nur für die Menschen in militärischen Krisenregionen, sondern auch für die Ausrottung seltener Arten im Tierreich.