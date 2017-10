Wetter : Sturmtief «Xavier»: Etliche Haushalte noch ohne Strom

Nach Sturmtief «Xavier» sind in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns noch immer Haushalte ohne Strom. Am Samstagabend seien etwa 40 Kunden in kleineren Ortslagen betroffen gewesen, teilte der Energieversorger Wemag in Schwerin mit. Zehn von ihnen werden den Angaben nach erst an diesem Sonntag wieder mit Elektrizität versorgt. Wegen herabfallender Äste habe es in der Prignitz neue Störungen gegeben. Das Unternehmen setzte nach eigenen Angaben auch Notstromaggregate ein, damit Haushalte nicht im Dunkeln sitzen und ohne Heizung leben müssten.