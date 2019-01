Wetter : Sturmflut in Wismar: Straßen in Ostseenähe unter Wasser

Die Sturmflut an der Ostseeküste hat am Mittwoch in Wismar für überschwemmte Straßen am Alten Hafen gesorgt. Auch die niedrig gelegenen Straßen Frische Grube und Hundegrube in der historischen Innenstadt seien überflutet, sagte ein Stadtsprecher. Das Wasser stehe bis zu 20 Zentimeter hoch. Die Menschen seien über Radio aufgefordert worden, ihre Autos aus den gefährdeten Bereichen wegzufahren. Einige Wagen seien abgeschleppt worden. Anwohner erhielten Sandsäcke zum Abdichten ihrer Kellerfenster. Die Feuerwehr sei im Einsatz.

von dpa

02. Januar 2019, 11:28 Uhr

Der Wasserstand betrug am Vormittag in Wismar 1,70 bis 1,80 Meter über Normal, wie der Stadtsprecher weiter sagte. Damit sei die Sturmflut stärker ausgefallen als am Vortag prognostiziert. Vorhergesagt waren nach seinen Worten 1,50 Meter über Normal. Der Wind habe am Mittwochvormittag nachgelassen, so dass der Höhepunkt der Sturmflut möglicherweise erreicht sei.