Archäologie : Sturm spült Wrack von altem Handelsschiff vor Rügen frei

von dpa

15. Januar 2019, 12:27 Uhr

Der Sturm der vergangenen Tage hat an der Küste der Insel Rügen ein altes Wrack freigelegt. Bei den beiden Stürmen im Januar habe der Strand vor Glowe bis zu einem Meter an Höhe verloren, sagte der Vorsitzende des Tourismusvereins Glowe, Dieter Thomas. Dabei sei auch das Wrack freigespült worden. Zuvor hatte der NDR berichtet. Experten zufolge soll es sich aufgrund der Bauform um ein Handelsschiff aus dem späten 17. bis späten 18. Jahrhundert handeln. Die Überreste des Schiffsrumpfes waren bereits in den 1990-er Jahren von Archäologen - damals noch im Wasser liegend - gesichtet und kartiert worden, wie Thomas Förster, Kurator des Deutschen Meeresmuseums für maritime Kulturgüter, am Dienstag sagte. Im vergangenen Jahr war der Rumpf bereits einmal teilweise freigespült worden. Damals hatte sich die Denkmalschutzbehörde gegen eine Bergung entschieden. Wanderer pilgern jetzt zum Fundort, um das Wrack zu bestaunen.