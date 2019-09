Wetter : Stürmischer Wochenstart in Hamburg und an der Küste

Die Bewohner Hamburgs und der Küsten von Nord- und Ostsee müssen sich auf einen stürmischen Wochenstart einstellen. Nach Angabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es ab dem frühen Montagmorgen zunächst an der Nordseeküste, etwas später in Hamburg und im weiteren Verlauf dann auch an der Ostseeküste zu schweren Sturmböen der Stärke zehn kommen. Vereinzelt können auch orkanartige Böen der Stärke elf dabei sein, sagte DWD-Meteorologe Jürgen Päuschel der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

29. September 2019, 16:09 Uhr

«Der Höhepunkt wird in Hamburg zwischen 6.00 und 10.00 Uhr liegen. An der Nordsee geht es schon eine Stunde früher los.» Im Tagesverlauf werde sich der Richtung Osten ziehende Sturm abschwächen, allerdings seien an der Küste auch weiterhin Böen der Stärke acht bis neun möglich.

Da der Höhepunkt des Sturmes in den Berufsverkehr falle, sei mit Behinderungen zu rechnen, sagte Püschel. Ein weiteres Problem könne sich daraus ergeben, dass die Bäume noch so viel Blattwerk tragen und dem Sturm entsprechend Angriffsfläche böten.