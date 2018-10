Arbeitsmarkt : Studie zu Digitalisierung und Arbeitsmarkt

Computer und computergesteuerte Maschinen werden den Menschen immer mehr Arbeiten abnehmen. Das kann eine Entlastung sein, aber auch den Abbau von Arbeitsplätzen bedeuten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat im Auftrag der Bundesarbeitsagentur für alle Länder eine Studie zu möglichen Auswirkungen auf die Arbeitswelt in den Kreisen und kreisfreien Städten erarbeitet. Am Freitag (10.30 Uhr) wird die Chefin der Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, die Studie für Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin vorstellen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will seine Schlussfolgerungen dazu darlegen.

von dpa

12. Oktober 2018, 05:52 Uhr

Die Auswirkungen hängen der Arbeitsagentur zufolge stark von der Wirtschaftsstruktur in den Ländern ab. In Fertigungsberufen seien mehr Tätigkeiten zu ersetzen, in Pflegeberufen oder im Hotel- und Gaststättenbereich weniger. Das IAB hat die einzelnen Berufsfelder daraufhin untersucht.