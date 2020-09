Medizin : Studie: Weniger Antibiotika-Verschreibungen in MV

Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern haben in einem dreijährigen Projekt zur Vermeidung von Antibiotika-Resistenzen deutlich weniger der hochwirksamen Medikamente verschrieben. In dem Projekt «Resist» sei es zum Beispiel gelungen, die Verordnung bei oberen Atemwegserkrankungen von 19 Prozent auf 15 Prozent zu senken, teilte der Verband der Ersatzkassen am Donnerstag in Schwerin mit. Zu den oberen Atemwegserkrankungen zählten zum Beispiel Entzündungen der Mandeln, Nasenneben- und Stirnhöhlen. Bei Infektionen der unteren Atemwege, wie Bronchitis, sei der Wert von 58 Prozent auf 38 Prozent gedrückt worden.

von dpa

24. September 2020, 11:37 Uhr