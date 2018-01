Polizei : Studie: Viele Bürger im Land unzufrieden mit Polizeiarbeit

von dpa

18. Januar 2018, 11:25 Uhr

Viele Bürger in Mecklenburg-Vorpommern sind einer Studie des Landeskriminalamtes (LKA) zufolge unzufrieden mit der Polizeiarbeit in ihrer Region. Laut der ersten Dunkelfeldstudie mit 8000 Befragten aus dem Jahr 2015, deren Abschlussbericht das LKA vor wenigen Tagen ins Internet stellte, sind die Menschen in Schwerin noch am zufriedensten. Lediglich beim Streifendienst (43,3 Prozent Unzufriedene in Schwerin) schneide der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 40,1 Prozent Negativ-Urteilen leicht besser ab, heißt es dort. Zuvor hatte der «Nordkurier» berichtet. In Nordwestmecklenburg gaben 49,4 Prozent der Umfrage-Teilnehmer an, mit dem Streifendienst unzufrieden zu sein. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald waren es 47,7 Prozent.