Tourismus : Studie hält Marina in Prora für machbar

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 06:11 Uhr

Der Bau einer Marina an der Küste von Prora (Insel Rügen) ist technisch und wirtschaftlich machbar. Eine Machbarkeitsstudie der Planco Consulting GmbH, die im Auftrag der Gemeinde erstellt wurde, gibt nach Angaben der Kurverwaltung eine positive Handlungsempfehlung für ein solches Projekt. In einer Bürgerversammlung sollen am Dienstagabend (19.30 Uhr) die Einwohner über die Studie informiert werden. Die Bürger seien eingeladen, sich frühzeitig und aktiv an dem Verfahren zu beteiligen. Bislang gibt es keinen Investor für das Vorhaben. Auch hat die Gemeindevertretung noch nicht entschieden, ob die Pläne weiterverfolgt werden.