Sportpolitik : Studie belegt: DDR-Dopingopfer erkranken wesentlich häufiger

von dpa

14. März 2019, 14:07 Uhr

Opfer des systematischen Dopings in der früheren DDR leiden häufiger an körperlichen und vor allem psychischen Erkrankungen als die übrige Bevölkerung. Das belegen Zwischenergebnisse der Studie «Staatliches Doping in der DDR». «Das Ausmaß macht betroffen. Die Gutachten lassen dabei auf tiefgreifende und langanhaltende Schädigungen im körperlichen und seelischen Bereich schließen», sagte Jochen Buhrmann, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an den Helios Kliniken Schwerin, am Donnerstag bei der Landespressekonferenz in Schwerin. Die Zwischenbilanz beruht auf der Befragung von bislang 270 Betroffenen.