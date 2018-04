Notfälle : Student in selbstgegrabenem Weinkeller verschüttet - tot

von dpa

20. April 2018, 17:15 Uhr

Ein junger Mann ist am Freitag in Rostock in einem selbst gegrabenen Loch verschüttet und tödlich verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock mit. Nach Informationen der «Schweriner Volkszeitung» soll es sich bei dem Loch um einen selbstgebauten Weinkeller gehandelt haben. Der Keller sei zusammengestürzt, als sich der junge Mann dort aufgehalten habe. Der Mann sei unter mehreren Metern Erde und Geröll begraben worden. Diese Informationen konnte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Ihm lägen noch keine detaillierten Informationen vor, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.