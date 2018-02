Unfälle : Streufahrzeug kippt um: 50 000 Euro Schaden

von dpa

04. Februar 2018, 10:39 Uhr

Ein Schaden von rund 50 000 Euro ist bei einem Unfall mit einem Streufahrzeug nahe Rubkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entstanden. Der 37 Jahre alte Fahrer kam am Samstag von der Landstraße 26 ab, fuhr mit seinem Fahrzeug in einen Graben und kippte um, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.