Forstwirtschaft : Strengere Waldbrandschutzverordnung tritt in Kraft

In Mecklenburg-Vorpommern gilt von Samstag an eine strengere Waldbrandschutzverordnung. Bei den Gefahrenstufen 4 und 5 ist jetzt bei Mäharbeiten auf Feldern, die weniger als 50 Meter vom Wald entfernt sind, ein Schutzstreifen von sechs Meter Breite zum Waldrand gefordert, teilte das Agrarministerium in Schwerin am Freitag mit. Bisher war eine Breite von zwei Metern bei der Ernte von Getreidefeldern vorgeschrieben. Diese Streifen sind durch Bodenbearbeitung von jedem brennbaren Material freizuhalten.

von dpa

03. August 2018, 16:28 Uhr

Aufgrund der extremen Trockenheit ist es laut Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern bereits zu 33 Waldbränden gekommen. Viele seien durch Erntearbeiten auf Getreide- und Rapsfeldern ausgelöst worden, zum Beispiel beim Waldbrand bei Groß Laasch an der A14 im Juli.