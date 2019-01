Abfall : Streng vertraulich: Expertengespräch zur Deponie Ihlenberg

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags will sich am Donnerstag mit der Situation auf der landeseigenen Sondermülldeponie Ihlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) befassen. Zu dem nichtöffentlichen Expertengespräch ist auch der frühere Innenrevisor der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG), Stefan Schwesig, geladen. Der Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist Autor eines umstrittenen Prüfberichts, demzufolge es bei Müll-Lieferungen in den vergangenen Jahren zum Teil tausendfache Grenzwertüberschreitungen bei giftigen Schwermetallen gab.

von dpa

17. Januar 2019, 15:03 Uhr

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat sich am Donnerstag fünf Stunden lang mit der Situation auf der landeseigenen Sondermülldeponie Ihlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) befasst. Zu dem nichtöffentlichen Expertengespräch seien alle geladenen Fachleute erschienen, auch der frühere Innenrevisor der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG), Stefan Schwesig, sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Dietmar Eifler (CDU), nach der Anhörung. Der Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist Autor eines umstrittenen Prüfberichts, demzufolge es bei Müll-Lieferungen in den vergangenen Jahren zum Teil tausendfache Grenzwertüberschreitungen bei giftigen Schwermetallen gab. Die IAG-Geschäftsleitung bestreitet dies. Über den Inhalt der Gespräche sei Vertraulichkeit vereinbart worden, sagte Eifler. Die Erörterungen hätten aber zum Verständnis der Sachverhalte beigetragen.