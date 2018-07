Justiz : Streitende Nachbarn rufen Schlichter zu Hilfe

von dpa

Fast 270 Mal haben sich streitende Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zur Beilegung ihrer Differenzen an einen Schlichter gewandt. Insgesamt gingen nach Angaben des Justizministeriums 292 Anträge bei den Schiedsfrauen und Schiedsmännern ein - zwölf Prozent mehr als im Jahr davor, wie ein Sprecher sagte. Von den Nachbarschaftsstreitigkeiten seien 130 Fälle und damit fast die Hälfte dank der Schlichter gelöst worden. Schiedsverfahren müssen nach Worten des Sprechers in einigen Fällen vorgeschaltet werden, ehe Klage erhoben werden kann. Dazu gehörten Streitigkeiten unter Nachbarn, beispielsweise wegen Lärms, Rauchs oder überhängender Äste. In Mecklenburg-Vorpommern sind den Angaben zufolge 237 ehrenamtliche Schiedsleute tätig.