Kriminalität : Streit unter Nachbarn: 37-Jähriger schwer verletzt

In einer Kleingartenanlage in Güstrow ist ein Nachbarschaftsstreit derart eskaliert, dass ein Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter floh zunächst, konnte aber nach dem Vorfall am Montagabend in seiner Wohnung festgenommen werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock sagte. Der angetrunkene Angreifer und das Opfer wohnen im gleichen Mehrfamilienhaus und haben ihre Gärten in der dazugehörigen Anlage.