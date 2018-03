Kriminalität : Streit unter Männern: 33-Jähriger mit Messer verletzt

von dpa

01. März 2018, 07:57 Uhr

Bei einem Streit unter sechs Männern ist in Schwerin ein 33-Jähriger verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Mann soll bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Donnerstag ein Messer gezogen haben, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der 33-Jährige habe sich dabei «oberflächliche Verletzungen» zugezogen, die noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden seien. Weshalb es zu dem Streit am Mittwochabend kam, wusste die Polizei zunächst nicht. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Alle Beteiligten seien ermittelt worden.