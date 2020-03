Prozesse : Streit um Mietvertrag für «Thor Steinar»-Laden: Vor Gericht

Im Streit um den Mietvertrag für ein Geschäft, in dem Kleidung der Marke «Thor Steinar» angeboten wird, will das Landgericht Neubrandenburg heute eine Entscheidung verkünden. Der Vermieter des Ladens im Zentrum von Neubrandenburg wollte den Vertrag kündigen, da er sich vom Ladenbetreiber «arglistig getäuscht» sieht. Dieser habe nicht dargelegt, dass Mode dieser, in der rechten Szene beliebten Marke verkauft werden soll. Gegen den Verkauf von «Thor-Steinar-Kleidung» gibt es seit Ladeneröffnung im Januar 2019 im Zentrum Proteste.

von dpa

09. März 2020, 01:35 Uhr

Während es bei den von Polizei begleiteten Protestaktionen fast immer friedlich blieb, wurden im Januar 2020 etwa zehn mit Farbe gefüllte Schraubgläser nachts gegen Schaufenster und Fassade des Geschäftes geworfen. Durch die «Farbbomben» war ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Der Vorfall blieb unaufgeklärt. Wenige Meter weiter im gleichen Straßenzug befinden sich mehrere Büros der CDU, darunter das Wahlkreisbüro von Landesinnenminister Lorenz Caffier.