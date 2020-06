Kirche : Streit um katholische Schulen

Das Erzbistum Hamburg will die beiden katholischen Schulen in Mecklenburg von der Bernostiftung übernehmen, stößt dort aber auf Widerstand. Die Stiftung sehe keinen Grund, die Trägerschaft der Schulen in Rostock und Schwerin aufzugeben, teilte die Bernostiftung am Dienstag mit.

von dpa

09. Juni 2020, 14:25 Uhr

Das Erzbistum spricht von einem Defizit der Stiftung in Höhe von zwei Millionen Euro jährlich. Ohne massive finanzielle Unterstützung durch das Erzbistum könne die Stiftung die Trägerschaft aus eigener Kraft nicht fortsetzen, heißt es in einer Mitteilung, die nach einer Sitzung des Stiftungsrats am Montagabend verbreitet wurde.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Hasko Schubert, reagierte überrascht. «Es gibt weder Anlass noch Grund, die regionale Trägerschaft aufzugeben.» Die Stiftung habe in der Qualitätssicherung und der Schulentwicklung viel geleistet und habe auch kein Millionendefizit, sondern werde 2020 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das sei in fast allen Vorjahren auch so gewesen. Die Zuweisung des Erzbistums dazu betrage derzeit 500 000 Euro im Jahr.

Die Bernostiftung ist auch mit 51 Prozent an der katholischen Johannes-Prassek-Grundschule in Lübeck beteiligt. An allen drei Schulen zusammen lernen der Stiftung zufolge rund 1800 Kinder und Jugendliche. Die Niels-Stensen-Schule in Schwerin und die Don-Bosco-Schule in Rostock führen jeweils von der ersten bis zur zwölften Klasse.