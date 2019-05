Freizeit : Streit um «Fusion»-Festival: Konzept abgegeben

Die Veranstalter des alternativen «Fusion»-Festivals in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) haben ihr Sicherheitskonzept am Donnerstag fristgerecht abgegeben - eine Entscheidung wird aber noch dauern. Wie die Ordnungsamtsleiterin im Amt Röbel/Müritz Marlen Siegmund sagte, sei die Entscheidung über eine Genehmigung des Festivals mit bis zu 70 000 Gästen «Mitte oder Ende nächster Woche» zu erwarten. So lange bräuchten Fachämter und die Polizei, die sich das Konzept in Röbel holte, um die umfangreichen Unterlagen zu prüfen.

von dpa

16. Mai 2019, 14:09 Uhr

Zwischen Polizei und dem Verein Kulturkosmos als Veranstalter gibt es Streit um eine Polizeiwache auf dem «Fusion»-Gelände und «anlasslose Streifen.» Die Polizei hatte dies aus Sicherheitsgründen erstmals gefordert, da sich die Sicherheitslage verschärft habe. Der Verein Kulturkosmos lehnt diese Polizeiforderung nach ständiger Präsenz auf dem Gelände strikt ab. Das sei ein Bruch mit der Philosophie des Festivals, das auf Freiheit der Kunst und freie Entfaltung der Gäste baue.

Andere Auflagen wie breitere Fluchtwege, Namen der Ordner oder beim Jugendschutz wollte der Veranstalter erfüllen. Der Verein will das Festival aber - notfalls mit rechtlichen Mitteln - auf jeden Fall stattfinden lassen. Vom 26. bis 30. Juni soll es wieder «vier Tage Ferienkommunismus» mit Musik vieler Spielarten, Theater, Performance, Kino und Installationen geben.