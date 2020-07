Freizeit : Streit um freien Eintritt für Kinder am Landeszootag

Die Ankündigung der Landesregierung, allen Kindern bis zu 14 Jahren am Landeszootag am 22. Juli freien Eintritt in 20 Einrichtungen zu gewähren, stößt bei der Linken im Landtag auf Kritik. Die Idee sei nicht zu Ende gedacht, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, am Donnerstag. Sie forderte freien Eintritt für die ganze Familie und nicht nur für Kinder.

von dpa

02. Juli 2020, 13:31 Uhr