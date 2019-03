Prozesse : Streit um Bereicherung bei AWO: Berufungsentscheidung

Im Berufungsprozess um Bereicherung beim Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) will das Oberlandesgericht (OLG) Rostock heute seine Entscheidung fällen. Die Kammer hatte aber zuletzt offen gelassen, ob ein Urteil oder eine Entscheidung darüber fällt, wie der Prozess fortgesetzt wird. Ende Januar hatte das OLG erstmals Zeugen des geschäftsführenden Vorstands von 2016 gehört. In dem Verfahren geht es darum, ob die Kündigung des AWO-Kreisgeschäftsführers Peter Olijnyk in Waren an der Müritz Mitte 2016 rechtens war.

von dpa

13. März 2019, 01:00 Uhr

Dieser soll sich laut AWO-Landesverband unverhältnismäßig hohe Gehälter über den Ex-Kreisvorsitzenden - damals auch AWO-Landesvize - zugeschanzt haben. Es ging um 150 000 Euro im Jahr, 35 000 Euro Tantiemen und eine lebenslange Betriebsrente von 2000 Euro. Als das bekannt wurde, wurde Olijnyk entlassen. Ein Landgericht hatte seine Klage 2017 abgewiesen und ihn zur Rückzahlung von 390 000 Euro verurteilt. Der 70-Jährige legte Berufung ein.