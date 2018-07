Kommunen : Streit über Kreisumlage vor dem Oberverwaltungsgericht

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald beschäftigt sich am Mittwoch mit einem Streit über die Kreisumlage. Diese Umlage müssen Gemeinden im ganzen Land an ihre Landkreise abführen, damit die Kreise ihre Aufgaben erfüllen können. Ihre Höhe ist vielerorts umstritten.

von dpa

18. Juli 2018, 02:28 Uhr

Im vorliegenden Fall geht es um die Berufung des Landkreises Nordwestmecklenburg gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin aus dem Jahr 2016. Das Gericht hatte der Gemeinde Perlin Recht gegeben, die wegen der Höhe der Kreisumlage ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt sah und deshalb Klage eingereicht hatte. Die Finanzlage der Gemeinde sei bei der Festsetzung der Umlage für das Jahr 2013 nicht ausreichend berücksichtigt worden, hatten die Schweriner Richter argumentiert. Mehrere Gemeinden in dem Landkreis haben Widerspruch gegen Kreisumlage-Bescheide verschiedener Jahre eingelegt. Sie ruhen bis zum Ende des Verfahrens.