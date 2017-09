Notfälle : Streit in Obdachlosenunterkunft eskaliert: Mann verletzt

Beim Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Rostock ist ein 28 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, gerieten am Sonntagabend zwei Zimmerbewohner über anstehende Reinigungsarbeiten aneinander. Als der Streit eskalierte, stach der 52-jährige Bettnachbar mit der Klinge eines Hornhauthobels auf seinen jüngeren Mitbewohner ein. Die Verletzungen am Oberkörper und an der Schläfe mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 06:19 Uhr