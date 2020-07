Kriminalität : Streit in Gartensiedlung eskaliert: Duo misshandelt Mann

Ein monatelanger Streit in einer Gartensiedlung hat in Neubrandenburg vermutlich einen brutalen Überfall nach sich gezogen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde ein 35-Jähriger nachts in seiner Laube von zwei Männern überfallen und misshandelt. Gegen die beiden 47 und 54 Jahre alten Tatverdächtigen, die bereits vernommen wurden, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

von dpa

29. Juli 2020, 14:41 Uhr