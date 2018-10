Kriminalität : Streit eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer

von dpa

28. Oktober 2018, 10:33 Uhr

Bei einem Beziehungsstreit hat eine 31 Jahre alte Frau in Schwerin einen 28-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der Polizei zufolge war eine Auseinandersetzung zwischen den beiden am späten Samstagnachmittag ausgeufert. Die Frau soll den Mann am linken Oberschenkel verletzt haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand jedoch nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch das Motiv und der genaue Tathergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es am Sonntag.