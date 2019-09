Justiz : Strategiefonds: Landesverfassungsgericht weist Klage zurück

von dpa

26. September 2019, 11:14 Uhr

Das Landesverfassungsgericht hat die Klage der oppositionellen Linksfraktion im Landtag gegen den Strategiefonds der Landesregierung zurückgewiesen. Die Anträge seien nur teilweise zulässig, die zulässigen seien unbegründet, hieß es am Donnerstag in der Begründung des Gerichts in Greifswald. Die Linksfraktion hatte im Juni 2018 Klage gegen den Strategiefonds eingereicht. Sie moniert, dass die Koalitionsfraktionen SPD und CDU damit nicht nur wegweisende Projekte fördern, sondern Geld am Parlament vorbei ausgeben. Die Linksfraktion sieht dadurch Rechte der Abgeordneten verletzt. Ende Juni 2019 befasste sich das Landesverfassungsgericht in einer mündlichen Verhandlung mit der Klage.