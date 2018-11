Kriminalität : Straßensperre durchbrochen: Polizeiauto beschädigt

von dpa

01. November 2018, 17:12 Uhr

Ein mutmaßliches Diebespärchen hat in Schwerin mit seinem Auto eine Polizeisperre durchbrochen. Der 18-jährige Autofahrer habe am Mittwochabend einen Streifenwagen gerammt, der quer zur Fahrbahn stand, und sei danach mit Tempo 160 geflohen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Dorf weiter gab er auf. Mit im Auto saß eine 20-Jährige. Der Verdacht der Polizei, dass zuvor etwas gestohlen worden war, bestätigte sich, wie es hieß. Aus einem Lastwagen, der im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz parkte, fehlte der Kraftstoff. Am Fluchtauto befanden sich Kennzeichen, die in Gadebusch gestohlen worden waren. Der 18-Jährige hatte zudem keinen Führerschein.