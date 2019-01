Unfälle : Straßenglätte verursacht Autounfälle in Nordwestmecklenburg

von dpa

18. Januar 2019, 06:56 Uhr

Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind in Mecklenburg-Vorpommern mindestens sechs Autofahrer verunglückt. In der Nacht zum Freitag sei es insbesondere in Nordwestmecklenburg zu glättebedingten Unfällen gekommen. Besonders auf der Autobahn 20 nahe Wismar und Grevesmühlen machte die Glätte den Autofahrern zu schaffen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde seinen Angaben zufolge jedoch niemand.