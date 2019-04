Landtag : Straßenausbaubeiträge: 25 Kritiker demonstrieren vor Landtag

Die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht einigen Kritikern nicht weit genug. Vor dem Schweriner Schloss demonstrierten am Mittwoch rund 25 Menschen von der Bürgerinitiative «Faire Straße» und den Freien Wählern für ein großzügigeres Gesetz. Die Landesregierung plant, dass keine Beiträge mehr erhoben werden, wenn eine Straßenbaumaßnahme nach dem 1. Januar 2018 begonnen hat. Für alles, was davor begonnen wurde, bekommen die Anlieger demnach weiterhin Bescheide. Die Demonstranten forderten eine Stichtagsregelung: die Beiträge sollen auch dann wegfallen, wenn bis zum 1. Januar 2018 keine Rechnung an die Anlieger gestellt worden ist.

von dpa

10. April 2019, 12:16 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte zu den Demonstranten, dass es wohl nie ganz gerecht zugehen könne. Eine Stichtagsregelung sei insofern ungerecht, als solche Kommunen, die zügig die Bescheide zum Straßenausbau an die Bürger verschickten, nun benachteiligt würden gegenüber den Kommunen, die sich mit den Bescheiden Zeit gelassen hätten.