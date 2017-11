Volleyball : Stralsunder Wildcats verpassen Pokalüberraschung

Volleyball-Zweitligist Stralsunder Wildcats hat die Überraschung verpasst und im Achtelfinale um den DVV-Pokal gegen den Bundesligisten USC Münster den Kürzeren gezogen. Die Norddeutschen unterlagen am Sonntag in der mit 490 Zuschauern ausverkauften Diesterweg-Sporthalle gegen den siebenfachen Pokalsieger nach 69 Spielminuten mit 0:3 (16:25 18:25 23:25). «Wir haben heute ein super Spiel gemacht. Schade nur, dass wir den dritten Satz nicht gewinnen konnten. Das ist aber am Ende nicht so schlimm. Der Stolz auf das Erreichte überwiegt», sagte André Thiel.