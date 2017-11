Volleyball : Stralsunder Wildcats nach 3:2 weiter Tabellenführer

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 11:11 Uhr

Zum Ende eines kampfbetonten und phasenweise hitzigen Spiels brachte das Team des 36-Jährigen seine Angriffe ruhig und konzentriert ins Ziel und ließ den Gegner nicht mehr zurück ins Spiel kommen.

Der Sieg für die Stralsunder Wildcats vor 205 Zuschauern in der Sporthalle am Freibad von Bad Laer stand nach 112 Spielminuten fest. Beste Stralsunder Spielerin war Anne Domroese, die damit die Führung in der Wertung der wertvollsten Spielerinnen (MVP) der gesamten Liga übernimmt.

