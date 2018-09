Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen beim VfL Oythe mit 3:0

Volleyball-Zweitligist Stralsunder Wildcats hat sein erstes Auswärtsspiel der laufenden Saison gewonnen. Das Team vom Strelasund setzte sich am Samstagabend beim VfL Oythe mit 3:1 (25:18, 17:25, 25:20, 25:19) durch. «Kompliment an meine Spielerinnen, die heute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen haben», sagte Trainer André Thiel nach dem Match.

von dpa

23. September 2018, 12:15 Uhr

In einem Spiel zweier Teams auf Augenhöhe machte die neu formierte Mannschaft des 37-Jährigen von Beginn an viel Druck. Doch vor allem mit seinem effizienten Block- und Aufschlagspiel, einer stabilen Leistung in der Ballannahme und im Angriff war Stralsund überlegen. Der Auswärtssieg vor 251 Zuschauern in der Sporthalle des Gymnasiums Antonianum von Vechta stand nach 108 Spielminuten fest. Beste Stralsunder Spielerin war Anne Krohn.