Verkehr : Stralsunder Raser mit 130 km/h in der Stadt erwischt

von dpa

03. August 2018, 11:45 Uhr

Mit 130 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 ist ein Autofahrer in Stralsund am frühen Freitagmorgen von der Polizei erwischt worden. Der 40-Jährige aus Stralsund sei auf einer Ausfallstraße auf dem Weg zur B 105 gewesen, teilte die Polizei mit. Auf ihn kommen den Angaben zufolge nun mehr als 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu. Auch auf Rügen waren die Beamten am Donnerstag im Einsatz und ahndeten insgesamt 15 Verstöße, hieß es.