Auszeichnungen : Stralsunder Firma gewinnt «OZ»-Existenzgründerpreis 2017

Für die Entwicklung eines innovativen Überwachungssystems zur Händedesinfektion in Krankenhäusern hat die Firma GWA Hygiene aus Stralsund den Existenzgründerpreis der «Ostsee-Zeitung» gewonnen. Mit dem System, das an der Kleidung befestigt wird, könne kontrolliert werden, ob das medizinische Personal sich die Hände ausreichend desinfiziert, teilte die «OZ» am Donnerstag mit. Dies sei ein smarter Wächter, mit dem die Hygiene in Kliniken oder Altenheimen überwacht werden kann, hieß es. Hintergrund sei, dass vermutlich mehrere Tausend Menschen jährlich durch Keime sterben, die im Krankenhaus übertragen werden. Der Existenzgründerpreis ist mit 5000 Euro dotiert.