Geschichte : Stralsund erinnert an Frieden mit Dänemark vor 650 Jahren

Stralsund gedenkt in diesem Jahr eines historischen Ereignisses von europäischer Bedeutung: Vor 650 Jahren - am 24. Mai 1370 - wurde in der Hansestadt der sogenannte Stralsunder Frieden zwischen der Hanse und dem Königreich Dänemark geschlossen. Am Mittwoch (10.00) will das Stadtarchiv die originalen Friedensurkunden aus dem 14. Jahrhundert präsentieren. Sie werden im neuen Zentraldepot der Stadt an der Schwedenschanze aufbewahrt. Dem Direktor des Stadtarchivs, Dirk Schleinert, zufolge zählen sie zu den bedeutendsten Dokumenten aus der Hansezeit.

von dpa

19. Mai 2020, 18:35 Uhr

Dort werden nach Angaben der Stadt in diesen Tagen die letzten gereinigten Bücher eingelagert. Rund 120 000 Bücher waren 2012 aus dem von Schimmel befallenen Stadtarchiv im historischen Johanniskloster geborgen worden. Seit zwei Jahren kehren sie in das nun neue Archiv zurück. Dafür wurde die ehemalige Nachrichtenzentrale der DDR-Volksmarine zu einem modernen Magazingebäude umgebaut.

Den Jahrestag des Stralsunder Friedens wollte die Hansestadt ursprünglich mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen feiern. Wegen der Corona-Krise mussten sie abgesagt werden.