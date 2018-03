Justiz : Strafvollzugsbehörden beraten über Hochrisikostraftäter

von dpa

22. März 2018, 13:27 Uhr

Die EU-Länder streben im Strafvollzug gemeinsame Standards etwa im Umgang mit Hochrisikostraftätern an. Am Donnerstag traf sich der Vorstand der Europäischen Organisation der Strafvollzugsbehörden EuroPris in Schwerin, wie das Justizministerium mitteilte. Die Teilnehmer stammten aus Schweden, Großbritannien, Österreich, Italien, den Niederlanden, Tschechien, Portugal, Rumänien und Lettland. Der deutsche Vertreter im EuroPris-Vorstand ist der Abteilungsleiter Strafvollzug im Schweriner Justizministerium, Jörg Jesse. Der Vorstand treffe sich zweimal im Jahr, sagte er. «Unser Ziel ist es, auf europäischer Ebene, Informationen und Praktiken zum Strafvollzug besser austauschen zu können.»