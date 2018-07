Justiz : Strafbefehle gegen Richter im Auschwitz-Verfahren beantragt

Der Anwalt eines jüdischen Nebenklägers in einem bereits eingestellten Auschwitz-Prozess in Neubrandenburg hat drei Richter der Schwurgerichtskammer wegen Beleidigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat gegen die Richter des Landgerichts Anträge auf Strafbefehle gestellt, sagte die Sprecherin des Amtsgerichts Neubrandenburg am Dienstag. Die Anträge gingen demnach Ende Mai ein. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.

von dpa

10. Juli 2018, 17:01 Uhr

Der Anwalt erstattete Anzeige, weil die Richter ihm in einem offiziellen Schreiben «narzisstisch dominierte Dummheit» vorgeworfen haben sollen. Das Verfahren gegen den ehemaligen SS-Sanitäter im KZ Auschwitz-Birkenau war im September 2017 eingestellt worden, weil der Mann wegen einer Demenzerkrankung nicht mehr verhandlungsfähig war. In der vergangenen Woche starb der 97-Jährige.

Der für die Bearbeitung der Strafbefehle zuständige Richter am Amtsgericht habe einen Antrag auf Selbstablehnung gestellt, sagte die Gerichtssprecherin. Als Grund habe er angeführt, mit dem Vorsitzenden Richter seit 20 Jahren befreundet zu sein und auch die beiden anderen Richter gut zu kennen. Ob das Gericht die Selbstablehnung annimmt, habe Direktor Matthias Brandt zu entscheiden. «Die Akten liegen auf seinem Tisch», sagte die Sprecherin.