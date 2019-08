Verkehr : Stockender Verkehr im Norden

So wie an den vergangenen Sommerferienwochenenden ist der Verkehr auch am Samstag teils nur recht zäh durch Norddeutschland geflossen. Insbesondere im Großraum Hamburg müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Auf der A7 gibt es im Stadtgebiet mehrere kleine Staus und stockenden Verkehr - vor allem zwischen dem Volkspark und Stellingen in beiden Richtungen sowie zwischen Moorburg und Waltershof, wie der ADAC online mitteilte.

von dpa

10. August 2019, 13:36 Uhr

Auch auf der A1 stockt der Verkehr auf mehr als 10 Kilometern Länge zwischen dem Maschener Kreuz und Kreuz Hamburg-Süd sowie dem Kreuz Hamburg-Ost und Kreuz Hamburg-Süd.

In Mecklenburg-Vorpommern staut es sich derzeit auf der A20 zwischen Bad Sülze und Tribsees in beiden Richtungen. Aufgrund der «Hanse-Sail»-Veranstaltung ist zudem die Verkehrsbelastung in und um Rostock sehr hoch.