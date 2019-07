Konjunktur : Stimmung bei den Unternehmen der Metropolregion eingetrübt

Die Unternehmen der Metropolregion Hamburg gehen mit geteilten Erwartungen in die Zukunft. Die Einschätzungen zur Geschäftslage im kommenden Jahr hätten sich im Vergleich zur Befragung im Vorquartal leicht eingetrübt, teilte die Metropolregion am Mittwoch in Hamburg mit. Optimistische und pessimistische Meinungen hielten sich inzwischen ungefähr die Waage. «Weder im Hinblick auf die Handelskonflikte noch auf den Brexit ist eine Entspannung der Situation in Sicht», sagte Maike Bielfeldt, Vorsitzende der Facharbeitsgruppe Wirtschaft der Metropolregion und Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade.

von dpa

24. Juli 2019, 13:08 Uhr

Die aktuelle Lage wird dagegen von 90 Prozent der Unternehmen mindestens als «befriedigend» bezeichnet. Besonders dem Handwerk in der Metropolregion gehe es gut; hier seien auch die Zukunftserwartungen viel positiver. Nahezu alle Konjunkturindikatoren für das Handwerk seien stabil oder wiesen deutlich nach oben. Spitzenreiter seien das Ausbauhandwerk, gefolgt vom Bauhauptgewerbe. Das ist auf den Bauboom in der Metropolregion zurückzuführen.