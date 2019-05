Ernährung : Stillstand beim Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

von dpa

18. Mai 2019, 10:19 Uhr

Die Linken im Landtag haben der Landesregierung vorgeworfen, im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung nicht genügend zu unternehmen. Ein bereits im September 2015 getroffener Landtagsbeschluss, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, sich für eine Verringerung der Lebensmittelverschwendung einzusetzen, sei bis heute nicht umgesetzt worden, sagt die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Linken, Jacqueline Bernhardt. «Ich erwarte ganz einfach, dass Landtagsbeschlüsse so schnell wie möglich umgesetzt werden.» Einer Untersuchung des WWF aus dem vergangenen Jahr zufolge werden in Deutschland jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Für 60 Prozent davon seien Großverbraucher und die Produzenten selber verantwortlich, die restlichen 40 Prozent entfielen auf Privathaushalte.