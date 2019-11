Gesellschaft : Stiftungen im Land profitieren zunehmend von Spenden

von dpa

02. November 2019, 10:43 Uhr

Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern haben durch das niedrige Zinsniveau geringere Kapitalerträge, kompensieren dies aber größtenteils durch Spenden. «Die Zeit für Stiftungen ist gerade nicht einfach. Dennoch gibt es immer noch sehr viele Stiftungen, die das Leben unserer Gesellschaft unterstützen», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Größere Stiftungen, wie die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin oder die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern-Stiftung konnten in den vergangenen Jahren vermehrt auf Spenden zugreifen oder wählten andere Anlageformen. In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 160 Stiftungen tätig.