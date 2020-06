Kirche : Stiftung will katholische Schulen nicht an Erzbistum abgeben

Im Streit um die künftige Trägerschaft der katholischen Schulen in Mecklenburg sind die Fronten verhärtet. Der Stiftungsrat des bisherigen Trägers Bernostiftung hat eine Aufhebung der Stiftung und die vom Erzbistum geforderte Übergabe der Trägerschaft für die Schulen in Rostock und Schwerin am Mittwoch abgelehnt, wie die Bernostiftung am Donnerstag mitteilte. Die Arbeit der Bernostiftung sei anerkannt und wirtschaftlich. Diese Arbeit wolle man in Kooperation und mit Unterstützung des Erzbistums Hamburg fortsetzen, aber nicht beenden. Der Zuweisungsbedarf für die katholischen Schulen in Mecklenburg aus Kirchensteuermitteln sei vergleichsweise gering, so die Stiftung weiter. Etwa sieben Prozent der Einnahmen würden derzeit so finanziert. Es gebe für den Stiftungsrat bisher keinen Beleg, dass eine Schulträgerübertragung auf das Erzbistum wirtschaftlicher sei.

von dpa

25. Juni 2020, 14:46 Uhr

Das Erzbistum Hamburg will die Schulen übernehmen. Das Erzbistum spricht von einem Defizit der Stiftung in Höhe von zwei Millionen Euro jährlich.

Die Bernostiftung ist auch mit 51 Prozent an der katholischen Johannes-Prassek-Grundschule in Lübeck beteiligt. An allen drei Schulen zusammen lernen der Stiftung zufolge rund 1800 Kinder und Jugendliche. Die Niels-Stensen-Schule in Schwerin und die Don-Bosco-Schule in Rostock führen jeweils von der ersten bis zur zwölften Klasse.