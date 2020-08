Denkmäler : Stiftung fördert Fassadensanierung von uralter Buchhandlung

Eines der ältesten Gebäude in Greifswald - die Rats- und Universitätsbuchhandlung - erhält mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine sanierte Fassade. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, werden die nötigen Putz- und Stuckarbeiten mit rund 15 000 Euro unterstützt. In dem Haus sind Dachhölzer aus dem Jahr 1307 verbaut, was die ältesten ihrer Art in der Stadt seien.

von dpa

25. August 2020, 14:42 Uhr